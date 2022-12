Coupe du monde 2022 : Giroud a réussi à faire oublier Benzema

Axel Cornic

Le Qatar devait être la consécration à l’international de Karim Benzema, Ballon d’Or 2022. C’est finalement celui que l’on n'attendait pas, Olivier Giroud, qui a brillé à la Coupe du monde aux côtés de Kylian Mbappé ! L’attaquant de l’AC Milan s’est même payé le luxe d’écrire son nom dans l’histoire du football tricolore, en devenant le meilleur buteur de l’équipe de France avec 53 buts en 120 sélections.

C’est un duel qui a alimenté les débats ces dernières années, allant parfois même trop loin. Karim Benzema et Olivier Giroud, tout les oppose et même l’équipe de France n’a jamais vraiment réussi à les réunir. Le retour en grâce de la star du Real Madrid semblait d’ailleurs avoir totalement éclipsé le second, dont la présence avait été remise en doute avant la Coupe du monde.

Benzema rentre à la maison, Giroud rentre dans l’histoire

Comme tout le monde le sait désormais, l’histoire nous a réservé un grand rebondissement, puisque Giroud s’est taillé une place de remplaçant de luxe avant d’être catapulté titulaire indiscutable, après le forfait de Benzema. Personne ne peut dire ce qu’aurait pu faire ce dernier, mais Giroud est finalement entré dans la légende pour ce qui pourrait être sa dernière compétition en bleu, en marquant 4 buts en 6 matchs et terminant meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a tout changé

Avec ses 53 réalisation, Giroud trône tout en haut du panthéon des attaquants français. Pour comparaison, Benzema en est seulement à 37 et 97 sélections, soit un de plus que Kylian Mbappé et quatre de moins que Michel Platini. Mais l’individuel n’est pas le seul critère qui fait pencher la balance du côté de l’ancien Montpelliérain ! Mbappé a en effet eu un rôle prépondérant dans ce dossier épineux, en adoubant Giroud comme son meilleur coéquipier en attaque. Un véritable coup dur pour Benzema, dont l’aventure en équipe de France s’est terminée sur une malheureuse désillusion.