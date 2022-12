Coupe du monde : Messi sacré champion, une légende dresse un constat

Thomas Bourseau

Lionel Messi a tout gagné depuis le début de sa carrière. Que ce soit en club ou avec son équipe nationale. De quoi en faire le plus grand joueur de tous les temps. Même sans la Coupe du monde, il l’était déjà aux yeux d’Andrés Iniesta et de Pep Guardiola.

Andrés Iniesta et Pep Guardiola ont eu une fructueuse collaboration au FC Barcelone pendant quatre ans au cours desquels ils ont remporté à deux reprises la Ligue des champions. Alors sans surprise, lorsqu’il s’agit d’évoquer Lionel Messi, les deux légendes blaugrana sont unanimes sur le débat du meilleur joueur de tous les temps. Que ce soit pour l’un pour l’autre, il ne fallait pas spécialement que Lionel Messi remporte la Coupe du monde pour être considéré comme étant le meilleur joueur de l’histoire.

«Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps»

Dernièrement, Pep Guardiola était de passage en conférence de presse et a fait passer le message suivant sur Lionel Messi et sa place dans le classement des meilleurs joueurs de tous le temps. « Tout le monde a sa propre opinion, mais il ne fait aucun doute pour moi que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Bien sûr, des gens ont vu jouer Pelé, Di Stefano ou Maradona et sont sentimentalement attachés à ce qu'ils ont fait comme joueurs. Mais je ne pense pas qu'un footballeur puisse rivaliser avec ce qu'a fait Messi ».

«Avec ou sans la Coupe du monde, il est le meilleur»