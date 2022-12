Mercato - PSG : Barcelone veut plomber ce transfert au Real Madrid de Campos

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio aurait alerté Luis Campos. En effet, le conseiller football du PSG serait emballé par l'idée de boucler un transfert à 0€ avec l'attaquant espagnol. Toutefois, Luis Campos devrait se frotter au FC Barcelone sur ce dossier.

Après huit saisons de bons et loyaux services, Marco Asensio pourrait faire ses valises et quitter le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec le club merengue, l'international espagnol partira librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

🔴🔵 "ASENSIO gusta y mucho en BARCELONA"👀 @jotajordi13 ya lo imagina de azulgrana... #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/EhbQlMUWlU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 27, 2022

Le PSG en pince pour Marco Asensio

Conscient de la situation de Marco Asensio, le PSG serait prêt à en profiter. En effet, Luis Campos verrait d'un bon oeil l'idée de boucler un transfert à 0€ avec l'attaquant du Real Madrid. Toutefois, le conseiller football du PSG pourrait être devancé par le FC Barcelone sur ce dossier.

Le Barça est également fan de Marco Asensio