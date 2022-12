Mercato - PSG : Campos est fixé pour ce transfert à 0€ au Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio aurait alerté le PSG, qui serait ouvert à l'idée de boucler son transfert à 0€. Alors que Carlo Ancelotti lui aurait préparé un tout nouveau bail, l'international espagnol hésiterait à prolonger à la Maison-Blanche, et ce, parce qu'il n'est pas satisfait de son temps de jeu actuel.

Arrivé à l'été 2015, Marco Asensio pourrait claquer la porte du Real Madrid après huit saisons de bons et loyaux services. En fin de contrat le 30 juin, l'international espagnol changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là.

Le Real Madrid a un contrat tout prêt pour Marco Asensio

Conscient de la situation contractuelle de Marco Asensio, le PSG serait en embuscade. En effet, comme indiqué par Média Foot, Luis Campos serait prêt à boucler un transfert à 0€ de l'attaquant de 26 ans à l'été 2023. Il faut dire que ces dernières saisons, le club de la capitale s'est spécialisé dans le recrutement de joueur libre à l'image de Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, ou encore Lionel Messi. Mais quelle est la position de Marco Asensio ?

Marco Asensio réticent à prolonger à cause de son statut