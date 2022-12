Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan XXL pour ce coup à 120M€

Pierrick Levallet

Dans le viseur du PSG mais aussi de nombreux cadors européens, Jude Bellingham aurait l'embarras du choix pour son avenir. Le joueur de 19 ans serait également ciblé par le Real Madrid. L'Anglais aurait d'ailleurs donné sa priorité au club madrilène pour son transfert. Et les Merengue auraient tout prévu pour son arrivée, mais aussi pour le mercato suivant.

Il s’était déjà fait remarquer avec le Borussia Dortmund et la Coupe du monde lui a servi de vitrine pour se mettre en avant. À 19 ans, Jude Bellingham est sans doute l’un des joueurs les plus convoités du moment. L’international anglais aurait notamment tapé dans l’oeil du PSG. Luis Campos ne serait pas contre son arrivée pour fournir une option supplémentaire à Christophe Galtier pour son milieu de terrain. Mais alors qu’il est également dans le viseur de nombreux clubs de Premier League, Jude Bellingham aurait une destination privilégiée en tête.

Bellingham privilégie le Real Madrid pour son avenir

À en croire les informations de AS , Jude Bellingham donnerait sa priorité au Real Madrid pour son transfert. Le joueur de 19 ans estimerait avoir fait le bon choix en s’éloignant de l’Angleterre pour s’engager au Borussia Dortmund. L’international anglais voudrait poursuivre sur cette voie et ne verrait donc pas d’un bon œil un retour dans son pays. Le Real Madrid disposerait alors d’un avantage certain sur ses concurrents de Premier League.

Pour Bellingham, ce sera 120M€

En parallèle, les Merengue resteraient réalistes concernant le prix de l’opération. Malgré les bonnes relations avec le Borussia Dortmund, le montant de la transaction devrait se situer aux alentours des 120M€ à cause de l’excellente Coupe du monde de Jude Bellingham. Le Real Madrid aurait néanmoins la puissance économique nécessaire pour aller chercher le milieu de terrain.

Bellingham, Haaland... Le Real Madrid a tout prévu sur le mercato