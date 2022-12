Mercato : PSG, Real Madrid... La décision fracassante de Bellingham

Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur du PSG mais aussi d'autres cadors européens, Jude Bellingham a l'embarras du choix pour son avenir. Le milieu de terrain de 19 ans est notamment particulièrement convoité en Angleterre. Mais l'international des Three Lions opterait pour une toute autre destination pour son transfert, qu'il privilégierait même plutôt qu'un retour dans son pays.

À 19 ans, Jude Bellingham se montre déjà comme un joueur d’exception au milieu de terrain. L’Anglais du Borussia Dortmund, dont le transfert est estimé à 114M€, est vu comme le prochain prodige de ce secteur de jeu. Il s’est d’ailleurs montré à son avantage lors de la Coupe du monde. Mais bien avant le Mondial, Jude Bellingham était dans le viseur du PSG. Sauf que le club de la capitale ne serait clairement pas seul sur ce dossier.

La Premier League s’affole pour Bellingham

En effet, Jude Bellingham aurait l’embarras du choix. L’international anglais serait notamment convoité en Premier League. Chelsea, Liverpool, Manchester United ou encore Manchester City en pinceraient pour lui. Toutefois, le milieu de terrain du Borussia Dortmund privilégierait une autre destination.

Bellingham donne sa priorité au Real Madrid