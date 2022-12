Mercato : PSG, Real Madrid… Un transfert à 114M€ bouclé pour l’été prochain ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par de nombreux mastodontes européens, à l’instar du PSG et du Real Madrid, Jude Bellingham pourrait prendre le chemin de l’Espagne en fin de saison. C’est en tout cas le sentiment qui règne chez les Merengue, persuadés d’avoir déjà remporté la bataille pour le transfert de l’international anglais.

À seulement 19 ans, Jude Bellingham apparaît déjà comme l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts. Interrogé par Sky Sports durant la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaifi n’a pas caché tout le bien qu’il pensait du milieu de Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2025. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable. Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club », déclarait le président du PSG, loin d’être le seul sous le charme.

Les cadors de Premier League en pincent pour Bellingham

En Premier League, Chelsea, Liverpool, Manchester City ou encore United lorgneraient également Jude Bellingham, mais la principale menace viendrait d’Espagne, où le Real Madrid se montre très confiant pour le transfert de l’international anglais.

Le Real Madrid en tête ?