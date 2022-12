Mercato - PSG : Ça se confirme pour ce transfert à 140M€

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2026, João Félix est annoncé sur le départ de l’Atlético de Madrid. Alors qu'un intérêt du PSG a été évoqué, les Parisiens ne seraient en réalité pas intéressés. L’attaquant âgé de 23 ans ne correspondrait pas au profil recherché par Luis Campos et Christophe Galtier.

Luis Campos multiplie les pistes pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG serait notamment intéressé par João Félix. Ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2026, joue très peu depuis le début de la saison. Alors que sa relation avec Diego Simeone interroge, l’international portugais pourrait quitter l'Atlético de Madrid dans les prochaines semaines.

Le PSG pas intéressé par João Félix

Comme révélé par le10sport.com , João Félix ne devrait pas rejoindre le PSG. Son profil ne correspond pas au profil recherché par Luis Campos et Christophe Galtier en attaque. Une information confirmée par ESPN , qui indique que son agent, Jorge Mendes, a bel et bien proposé les services de son joueur aux Parisiens. La seule possibilité de voir le Portugais rejoindre le club de la capitale serait sous la forme d’un prêt. Reste à savoir si cela pourrait convaincre l’Atlético de Madrid, qui réclamerait entre 130 et 140M€ pour le laisser partir

« Il veut jouer pour le Paris Saint-Germain »