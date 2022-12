Mercato - PSG : Campos prépare un coup à 0€ au Real Madrid

La rédaction

Quand on parle du PSG et du Real Madrid, les regards se tournent immédiatement vers Kylian Mbappé. Mais voilà que Luis Campos aimerait lui aussi piocher au sein de la Casa Blanca. En effet, dans l’effectif de Carlo Ancelotti, un joueur intéresserait le PSG, à l’affût de la moindre opportunité sur le marché des transferts.

Ayant pris la place de Leonardo à la tête du sportif au PSG, Luis Campos est donc désormais en charge du recrutement du club de la capitale. Après son premier recrutement à l’été 2022, le Portugais travaille pour boucler les prochains coups du club de la capitale. Des précisions ont d’ailleurs été données sur les plans de Campos.

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le transfert de Keylor Navas https://t.co/LBmQotHoau pic.twitter.com/ebSawkRmpP — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Un mercato hivernal calme au PSG

Tout d’abord, en ce qui concerne le mercato hivernal, Média Foot a confirmé les informations du 10sport.com comme quoi le PSG sera très calme en janvier. Faute de moyens, Luis Campos ne devrait rien faire cet hiver, ayant déjà plutôt la tête tournée vers l’été 2023.

Campos prépare déjà l’été 2023