 Mercato - PSG : Le Qatar tient sa chance pour Kanté, le Barça veut tout faire capoter

N’Golo Kanté serait susceptible de devenir agent libre à la prochaine intersaison en raison de la situation entourant son contrat à Chelsea. De quoi permettre au PSG d’enfin mettre la main sur le champion du monde. Cependant, le FC Barcelone compterait bien mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain.

À plusieurs reprises par le passé, N’Golo Kanté (31 ans) a été courtisé par le PSG. Ce fut notamment le cas après le sacre de Leicester en Premier League à l’été 2016 ou lorsque Thomas Tuchel était en poste sur le banc de touche du PSG. Finalement, N’Golo Kanté avait choisi Chelsea et d’y rester lors de l’ère-Tuchel au Paris Saint-Germain. Mais à présent, il se pourrait que le champion du monde tricolore doive changer d’air à la prochaine intersaison.

Kanté sur le point d’échapper au PSG pour… Al-Nassr ?

En effet, le contrat de N’Golo Kanté expirera en juin prochain à Chelsea. Et bien que le10sport.com vous ait confié le 10 octobre dernier que la priorité du joueur était de continuer à vivre à Londres, que ce soit pour y jouer à Chelsea ou ailleurs, il se pourrait que la volonté de Kanté ne puisse pas être respectée. Le FC Barcelone serait sur les rangs et surtout Al-Nassr. Foot Mercato a fait part d’un intérêt du club saoudien, semblant sur le point de trouver un accord pour la venue de Cristiano Ronaldo, pour N’Golo Kanté.

Le Barça mise sur le marché des agents libres et ne lâcherait pas Kanté