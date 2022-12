Mercato : Recalé par le PSG, un compatriote de Ronaldo va recevoir une offre

Thomas Bourseau

Ayant intéressé le PSG par le passé, Joao Felix ne figure pas dans les plans de Luis Campos et de Christophe Galtier comme le10sport.com vous l’a dernièrement révélé. L’Atletico de Madrid attendrait que Chelsea dégaine une offre, les Blues travailleraient sur un prêt pour cet hiver.

Une fois encore, le nom de Joao Felix est lié au PSG sur le marché des transferts. Cependant, il se pourrait que son départ de l’Atletico de Madrid prenne bel et bien forme cette fois. C’est en effet ce que le PDG des Colchoneros Miguel Ángel Gil Marín a fait savoir dernièrement en expliquant qu’à l’instant T, le plus raisonnable est de penser à son départ. Une aubaine pour le PSG ? Pas vraiment.

Joao Felix n’intéresse pas le PSG

le10sport.com vous révélait en exclusivité le 14 décembre dernier que le PSG ne s’intéressait pas au recrutement de Joao Felix qui n’entrait pas dans le projet sportif du conseiller football Luis Campos et de l’entraîneur Christophe Galtier. Le 24 décembre dernier, le10sport.com en a rajouté une couche sur le feuilleton Joao Felix en vous dévoilant que le transfert de Felix se jouerait entre Manchester United et Arsenal.

Transferts : Annoncé au PSG, Rabiot va vivre un mercato bouillant https://t.co/XyUpvz8vxK pic.twitter.com/lEj590SLVz — le10sport (@le10sport) December 27, 2022

Une offre de prêt bientôt formulée par Chelsea à l’Atletico