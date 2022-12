PSG : Messi sacré au Qatar, Galtier lâche ses vérités sur son retour

Thomas Bourseau

Lionel Messi profite encore de ses vacances après son sacre au Qatar le 18 décembre dernier en finale de Coupe du monde. Entraîneur du PSG, Christophe Galtier s’est livré sur la date de retour de l’Argentin.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont eux restés au Qatar jusqu’au bout de la Coupe du monde le week-end du 17 et du 18 décembre. Pourtant, les internationaux français et marocain ont déjà fait leur retour au Camp des Loges la semaine dernière pour reprendre l’entraînement en marge de la reprise de la Ligue 1 mercredi soir face à Strasbourg au Parc des princes.

Messi de retour à la compétition face à Angers le 11 janvier

Pour ce qui est du champion du monde Lionel Messi, il faudra encore patienter un petit moment pour apercevoir le septuple Ballon d’or argentin au centre d’entraînement du PSG. En effet, Messi disposerait encore de quelques jours de vacances de la part du PSG et devrait retrouver la compétition avec le club parisien le 11 janvier face à Angers selon L’Équipe .

«Messi va nous rejoindre en début d’année»