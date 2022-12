Mercato - Officiel : C'est bouclé pour ce crack, le PSG fait une annonce

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand espoir du centre de formation du Paris Saint-Germain, Ilyes Housni signe son premier contrat professionnel. Le club de la capitale a annoncé ce vendredi que son attaquant s’était engagé jusqu’en 2026. Quelques minutes auparavant, Christophe Galtier n’avait pas caché tout le bien qu’il pensait de la pépite parisienne.

Après avoir perdu certains de ses plus grands espoirs au cours des dernières années, le PSG cherche désormais à conserver ses cracks. Ilyes Housni fait partie des joueurs promis à un grand avenir dans la capitale, l’attaquant de 17 ans ayant notamment inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 6 matches de Youth League cette saison. De quoi forcément inciter le PSG à retenir le natif de Créteil.

Premier contrat pro au PSG pour Ilyes Housni

Ce vendredi, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel d’Ilyes Housni, désormais engagé jusqu’en juin 2026. Le joueur figurait pour la première fois sur une feuille de match de l’équipe professionnelle ce mercredi à l’occasion de la rencontre opposant le PSG à Strasbourg au Parc des Princes (2-1), et Christophe Galtier compte désormais sur lui pour la suite.

✍️🔴🔵 Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Ilyes Housni. L’attaquant est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2026. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 30, 2022

« Il sera de manière régulière et journalière avec le groupe professionnel »