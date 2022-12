Mercato - PSG : Campos sur le départ, cette terrible révélation sur Al-Khelaïfi

Amadou Diawara

Selon la presse italienne, Luis Campos serait dans le collimateur de la Juventus, qui aimerait s'offrir un nouveau directeur sportif. Alors qu'il serait très proche de Massimiliano Allegri, le conseiller football du PSG pourrait claquer la porte du Parc des Princes à cause de Nasser Al-Khelaïfi, et ce, parce que la présence de ce dernier serait trop encombrante pour lui.

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de se débarrasser de Leonardo pour lancer une révolution au PSG. Pour remplacer le directeur sportif italo-brésilien, le président du PSG a opté pour Luis Campos, qu'il a nommé en tant que conseiller football.

Mercato - PSG : Pour contrer Campos, le Real Madrid va lâcher 100M€ https://t.co/C0VnKqt5rA pic.twitter.com/HSAqMP02Dw — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Luis Campos sur le départ à cause de Nasser Al-Khelaïfi ?

Après seulement quelques mois passés au PSG, Luis Campos pourrait prendre le large et migrer vers l'Italie. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com - confirmées par Il Corriere dello Sport - le conseiller football du PSG figurerait sur les tablettes de la Juventus, qui serait en quête d'un nouveau directeur sportif. Et pour ne pas arranger les affaires parisiennes, Luis Campos et Massimiliano Allegri seraient très proches, et aimeraient beaucoup évoluer ensemble dans un avenir proche.

La présence d'Al-Khelaïfi jugée encombrante par Campos ?