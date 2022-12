Mercato - PSG : Luis Campos prêt à claquer la porte du projet QSI ?

Axel Cornic

Leonardo invité à quitter le club, les propriétaires du Paris Saint-Germain ont décidé de confier le nouveau projet à Luis Campos, qui ces dernières années a connu un grand succès en France avec l’AS Monaco et le LOSC. Mais seulement quelques mois après son arrivée, le Portugais est déjà annoncé sur le départ, avec Massimiliano Allegri qui souhaiterait travailler avec lui à la Juventus.

D’un tout nouveau projet à l’autre ? Les fondations du PSG de Christophe Galtier pourraient être ébranlées par un énorme départ, puisqu’en Italie on assure que Luis Campos pourrait être tenté par un avenir à la Juventus. Avec le départ de la direction Agnelli, à Turin on souhaiterait faire table rase du passé et Campos serait la personne parfaite pour dessiner l’avenir.

Luis Campos, grande priorité de la Juventus

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les Bianconeri ne devraient pas modifier leur organigramme dans les mois à venir... mais il faudra absolument trouver un véritable patron du sportif en fin de saison ! Luis Campos serait ainsi le grand favori, même si à la Juventus on apprécierait également Frederic Massara de l’AC Milan, ou encore Cristiano Guintoli du Napoli. A noter que l’actuel directeur sportif Federico Cherubini devrait quitter le club à la fin de la saison.

Allegri et Campos, enfin réunis à Turin ?