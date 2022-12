Mercato : Avant le PSG, Campos est passé à côté d’un projet colossal

Axel Cornic

Les choses pourraient bouger autour de Luis Campos, grand architecte du projet du Paris Saint-Germain depuis la fin de saison dernière. En Italie, on assure que la Juventus penserait à lui pour relancer l’équipe et Massimiliano Allegri pourrait faire la différence, puisqu’il serait un mai proche du Portugais. D’ailleurs, les deux hommes auraient très bien pu travailler ensemble dans l’un des plus grands clubs au monde.

Dès le premier mercato, des tensions ont commencé à faire surface entre deux des hommes forts du nouveau PSG. Il s’agit de Luis Campos et d’Antero Henrique, qui se seraient renvoyé la balle concernant quelques échecs sur le recrutement, notamment Milan Skriniar qui est finalement resté à l’Inter. Suffisant pour craindre le départ de l’un des deux ?

La Juventus veut Luis Campos

En Italie, on semble persuadés que Campos pourrait bien décider de quitter le PSG à la fin de la saison en cours. Il Corriere dello Sport explique en effet que le dirigeant portugais pourrait céder aux sirènes italiennes, avec la Juventus qui voudrait lui offrir les clés de son nouveau projet.

Allegri et Campos devaient rejoindre le Real Madrid en 2021