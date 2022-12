Comme Benzema, ils ont pris leur retraite après la Coupe du monde 2022

Pierrick Levallet

Si certains se sont révélés aux yeux du monde entier, comme Jude Bellingham ou encore Enzo Fernandez, d'autres ont vu un chapitre de leur carrière se terminer après la Coupe du monde. Ils sont plusieurs à avoir pris leur retraite internationale une fois le Mondial terminé. À cause d'un clash ou alors simple décision pour laisser la place à l'avenir, ces joueurs ont mis un terme à leur aventure en sélection.

La Coupe du monde 2022 a regorgé de surprises et de révélations. Certains jeunes joueurs se sont montrés à leur avantage, comme Jude Bellingham, Cody Gakpo, Enzo Fernandez et Azzedine Ounahi, et des nations se sont révélées comme le Maroc. Toutefois, d’autres joueurs ont mis un terme à leur aventure en sélection après ce Mondial au Qatar.

Retour éclair pour Benzema chez les Bleus

En Équipe de France, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale juste après la finale perdue face à l’Argentine. En froid avec Didier Deschamps, notamment à cause des conditions de son forfait avant la Coupe du monde, la star du Real Madrid a annoncé qu’elle ne reviendrait pas avec les Bleus après le Mondial. Son retour n’a été que de courte durée, lui qui était revenu à l’occasion de l’Euro 2021 après avoir été écarté de longues années suite à l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena.

Onana a quitté le Cameroun en plein Mondial

À l’instar de Karim Benzema, André Onana a aussi claqué la porte de la sélection camerounaise. Le gardien de but de l’Inter était allé jusqu’au clash avec Rigobert Song à cause d’un différend sur le plan tactique. André Onana n’aurait pas apprécié les remarques de son sélectionneur et a laissé ses partenaires en plan quelques heures avant la rencontre face à la Serbie. Le portier de 26 ans a quitté le Qatar alors que le Cameroun n’était pas encore éliminé de la Coupe du monde, et a pris sa retraite internationale une fois le Mondial terminé.

Leader de la génération dorée de la Belgique, Hazard claque la porte de la sélection

Eden Hazard, lui aussi, a dit adieu à la sélection belge après la Coupe du monde. La compétition a tourné au fiasco pour les Diables Rouges , éliminés dès le premier tour. L’ambiance dans le vestiaire n’était pas au beau fixe et quelques tensions ont eu lieu, notamment entre le joueur du Real Madrid, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen. La goutte de trop pour Eden Hazard, qui a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. « Une page se tourne aujourd'hui. [...] La relève est prête. Vous me manquerez » a expliqué le Belge de 31 ans.

Comme Hazard, Busquets quitte la Roja

Comme Eden Hazard, Sergio Busquets a également fait ses adieux à la sélection espagnole suite à l’élimination surprise de l'Espagne face au Maroc en huitièmes de finale. « Je tiens à vous annoncer qu'après presque 15 ans et 143 matchs, le moment est venu pour moi de faire mes adieux à l'équipe nationale. [...] Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce long chemin » a confié le milieu défensif du FC Barcelone, décevant au Qatar. Après 143 sélections, le joueur de 34 ans ne rejouera plus avec la Roja .

