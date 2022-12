Coupe du monde 2022 : Fiasco en Belgique, De Bruyne vide son sac

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Étincelante il y a quatre ans, la Belgique a vécu un fiasco sur cette Coupe du monde. Éliminés en phase de poule, les Diables Rouges ont également connu de grosses tensions en interne. Maintenant que le Mondial est terminé, Kévin De Bruyne a dressé un triste bilan.

Quatre ans après avoir obtenu une belle troisième place, la Belgique voulait faire mieux au Qatar. Mais l’aventure a rapidement tourné au fiasco. Malgré une victoire lors de la première rencontre face au Canada, les Diables Rouges n’ont pas passé le premier tour, battus par le Maroc et tenus en échec par la Croatie. Un parcours décevant, surtout qu’en interne, le vestiaire de Roberto Martinez a implosé.

Plusieurs clashs ont eu lieu en interne

En effet, plusieurs cadres se seraient échangés quelques mots. Romelu Lukaku aurait même dû intervenir pour éviter que Kévin De Bruyne, Eden Hazard et Jan Verthongen n’en viennent aux mains. Après l’élimination de la Belgique, l’attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale alors que Roberto Martinez a lui aussi quitté son poste. Kévin De Bruyne, lui, est toujours là. Et le métronome de Manchester City est revenu sur cette aventure au Qatar qui a tourné au fiasco.

« Les deux dernières années n’ont pas été top »