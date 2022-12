Coupe du monde 2022 : Révélations sur les tensions entre Courtois et De Bruyne

La rédaction

Ce Mondial semble acter la fin d'une époque pour les Belges. En effet, les Diables Rouges ont été éliminés dès la phase de poules et sa génération vieillissante ne semble pas avoir de relève. De plus, le vestiaire serait gangrené par de nombreux conflits, notamment entre Courtois et De Bruyne.

Troisième lors de la Coupe du monde 2018, la Belgique a pris la porte dès les phases de poules cet hiver. Sa génération dorée s'essouffle et les Diables Rouges n'ont pas vraiment de relève tandis que le vestiaire serait divisé en plusieurs clans.

La relation tendue Courtois-De Bruyne

Comme l'a récemment rappelé L'Equipe, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne ne se parleraient plus. Si le quotidien sportif français n'a pas précisé la raison du conflit, c'est probablement depuis que le portier a entretenu une liaison avec l'ancienne compagne du milieu offensif. Une affaire extra-sportive bien connue.

