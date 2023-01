Mbappé, Messi... Les folles révélations de l’arbitre de la finale de la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

Tout au long de la Coupe du monde, l'arbitrage a été ponté du doigt lors des matchs de l'Argentine. Les suspicions ont atteint leur paroxysme après la finale contre l'équipe de France où certaines décisions ont fait polémique. L'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak, a mit les choses au clair.

Après une finale héroïque, les Bleus de Kylian Mbappé chutaient aux tirs au but face à l'Argentine de Lionel Messi. En France, l'arbitrage de la rencontre avait beaucoup fait parler et L'Equipe notamment, avait fracassé Szymon Marciniak, l'arbitre de cette finale, dans son édition du lendemain. Le Polonais s'est défendu de toutes les accusations dont il fait l'objet.

Marciniak a discuté avec Messi

L'arbitrage de Szymon Marciniak a fait débat. Il laissait souvent les actions se dérouler, ce qui permettait aux Argentins de continuer à mettre un fort engagement, trop peu sanctionné. Dans un entretien accordé à Interia Sport , il révèle avoir eu une discussion avec Lionel Messi dans le tunnel du stade Lusail. « Jusqu’à la Coupe du Monde 2018 en Russie, je qualifierais nos relations de rudes. J’aime laisser les joueurs jouer, je n’arrête pas le jeu quand ce n’est pas nécessaire, et je ne pense pas que ça lui aille très bien. (…) Tout d’abord, je vois qu’il a l’air de m’apprécier et de m’accepter, il me semble. Même quand j’ai eu une conversation avec des joueurs argentins dans le tunnel, il est venu le premier, a demandé ce que je demandais. Je lui ai expliqué avec un peu d’aide, car Leo ne parle pas très bien anglais et il a immédiatement donné quelques consignes à ses joueurs. En deuxième période, ce que j’avais demandé a fonctionné. Je pense qu’il a adhéré à mon style. Je me rends compte aussi que nous sommes à un très haut niveau depuis deux saisons. Il n’y a pas eu d’incidents. Les joueurs le savent aussi, ils le ressentent et cela aide lors des prochains matchs » a confié le Polonais. Il avoue également avoir reçu des compliments des Bleus après la rencontre.

Les Bleus satisfaits de son arbitrage