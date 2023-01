Coupe du monde 2022 : L’énorme anecdote sur le sacre de Messi au Qatar

Thomas Bourseau

Lionel Messi a couru derrière un sacre mondial à quatre reprises avant d’enfin soulever la Coupe du monde en 2022 en battant l’Équipe de France avec son Argentine. Ami de Messi, Sergio Agüero a lâché une énorme anecdote sur la célébration au Qatar.

Depuis 1986 et Diego Maradona, l’Argentine attendait de pouvoir à nouveau s’asseoir sur le toit du monde. Grâce au digne héritier du défunt Maradona, à savoir Lionel Messi, l’ Albiceleste a frôlé le graal à l’été 2014 au Brésil, mais s’est incliné en finale face à l’Allemagne après prolongations (1-0). Il aura fallu attendre la dernière Coupe du monde de Messi pour que l’Argentine puisse enfin célébrer sa troisième étoile.

Lionel Messi a posé sa main sur le Graal lors de son jubilé mondial

Au terme de son cinquième Mondial, Lionel Messi a soulevé le trophée au Qatar face à l’Équipe de France après prolongations (3-3) et tirs au but (4-2). Célébré dans le Lusail Stadium, Messi a été porté en héros par son ami de longue date Sergio Agüero. Bien qu’il ne fut pas dans la forme de sa vie à ce moment précis, Agüero s’est livré sur cet épisode spécial à ses yeux.

Mercato - PSG : Messi à l'origine d'une catastrophe pour Neymar ? https://t.co/RRammHYfcC pic.twitter.com/R1MTi09led — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

«Nous étions champions du monde et si je devais partir, que ce soit là»