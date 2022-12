Coupe du monde 2022 : On n'a jamais vu un Lionel Messi comme ça

Axel Cornic

Si son talent a toujours été admiré, Lionel Messi a souvent été critiqué pour sa personnalité et son charisme, pas forcément à la hauteur de légende. Timide maladif, l’Argentin ne nous a pas habitué à des sorties fortes ou des polémiques... jusqu’à la Coupe du monde 2022 ! Au Qatar, on a en effet découvert un tout nouveau Messi...

Dans l’éternelle guerre avec Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a toujours souffert de son image. Car face au charismatique portugais, le petit argentin n’a jamais vraiment semblé pouvoir s’affirmer comme un véritable leader, capable de mener son équipe d’une poigne de fer. Enfin, ça c’était avant le Mondial 2022 !

Le nouveau Messi est arrivé

Ces dernières semaines, Lionel Messi a montré une image assez surprenante. L’exemple parfait est évidemment le quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas (2-2). Buteur sur penalty pour l’éphémère avantage de l’ Albiceleste , Messi était méconnaissable avec une célébration polémique face au banc néerlandais et surtout face à Louis van Gaal, qui semblait être la cible de toute sa colère. Le septuple Ballon d’Or aurait notamment reproché au coach des Oranje certains propos à son encontre.

« Qu'est-ce que tu regardes, abruti ? Tire-toi là-bas, abruti ! »