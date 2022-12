Coupe du monde 2022 : Au Qatar, ils ont raté leur dernière chance

Axel Cornic

L’édition 2022 de la Coupe du monde s’est terminée en apothéose, avec le sacre de l’Argentine de Lionel Messi qui à 35 ans, remporte son premier titre mondial. D’autres vétérans n’ont pas eu cette chance et ils sont nombreux à avoir peut-être laissé filer leur possibilité de s’asseoir sur le toit du monde.

Le monde du football a assisté à une compétition riche en rebondissements au Qatar, avec un feu d’artifice final entre l’Argentine et l’équipe de France. A l’arrivée, c’est Lionel Messi qui a soulevé la Coupe du monde... et a refermé un chapitre important de sa carrière. « Cette finale sera sûrement mon dernier match dans une Coupe du monde » a déclaré la star du PSG. « Il reste de nombreuses années avant la prochaine et je ne pense pas que je pourrai la disputer ». Mais d’autres n’ont pas eu la chance de saluer le Mondial sur un titre...

Equipe de France : L’énorme frustration de Payet après la Coupe du monde https://t.co/aYFu8pxFid pic.twitter.com/hGauZwkG3d — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Cristiano Ronaldo a échoué là ou Messi a réussi

C’est le cas de Cristiano Ronaldo, éternel rival de Lionel Messi qui s’est arrêté au stade des quarts de finale. A 37 ans, le quintuple Ballon d’Or a vécu une Coupe du monde très étrange, avec notamment un début marqué par son litige avec Manchester United, suivi d’une relégation sur le banc des remplaçants. Défait par le Maroc, il a quitté le terrain et la compétition en larmes... sans jamais avoir remporté la Coupe du monde.

Modric n’aura pas réussi à créer l’exploit

Que dire de Luka Modric, qui lors de la dernière édition avait réalisé un véritable chef-d'œuvre en menant la Croatie jusqu’en finale ? Cette fois-ci, le Ballon d’Or 2018 s’est arrêté en demi-finale et a perdu face à l’Argentine, futur vainqueur. Il a lui aussi 37 ans et il est donc très peu probable de le voir disputer la prochaine édition en 2026, qui se tiendra aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La der’ des Français

Côté Français, il y a également une longue liste de joueurs emmenés à tirer leur révérence. Karim Benzema a déjà annoncé sa retraite internationale, mais il pourrait bientôt être suivi par Olivier Giroud, Hugo Lloris ou encore Steve Mandanda. Reste à savoir ce que fera Antoine Griezmann, qui aura 35 ans lors de la prochaine Coupe du monde et qui a toujours été un fidèle d’un Didier Deschamps que beaucoup voient rester en équipe de France.