Choqué par son physique, Mbappé pense voir un monstre

Considéré comme l’un des jeunes éléments actuels du PSG les plus prometteurs, El Chadaille Bitshiabu se rappelle ses premiers pas dans le vestiaire du groupe professionnel. Et le jeune défenseur de 17 ans, qui présente un physique hors-norme pour son âge, a notamment fait halluciner un certain Kylian Mbappé.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant El Chadaille Bitshiabu (17 ans) est l’un des nouveaux visages de l’équipe première du PSG cette saison. Le jeune défenseur central, pur produit issu du centre de formation du club de la capitale, compte deux apparitions en Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier, et cette précocité ne date pas d’hier pour El Chadaille.

« J’ai toujours été surclassé »

Brut lui a accordé un reportage, dans lequel le jeune défenseur du PSG se confie sur son parcours : « Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été surclassé, toujours été plus rapide que ceux de mon âge. J’ai beaucoup battu de records de précocité, comme le plus jeune joueur à évoluer au PSG et le deuxième plus jeune joueur à remporter un championnat français. Je suis à Paris depuis mes onze ans et demi, j’ai signé à mes onze ans et demi, ça va faire presque cinq ans », confie El Chadaille Bitshiabu, qui a donc intégré le groupe professionnel du PSG avec une entrée fracassante.

« Kylian était choqué de me voir »