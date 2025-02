Zidane, son clash violent avec un grand nom du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant d'être l'entraîneur de renommée international qui dirige le PSG, Luis Enrique avait bien évidemment été joueur de football, et il a longtemps porté le maillot du FC Barcelone. En 2003, à l'occasion d'un célèbre Clasico contre le Real Madrid, il s'était d'ailleurs violemment clashé avec un certain Zinedine Zidane, et les deux hommes en étaient même venus aux mains.

Les faits remontent au 19 avril 2003, il y a environ 22 ans. Le Real Madrid recevait son grand rival, le FC Barcelone, à l'occasion du grand Clasico comptant pour la 30e journée de Liga. Le club merengue était emmené à l'époque par ses fameux Galactiques, comme Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos, et bien évidemment Zinedine Zidane qui était le maitre à jouer de ce Real Madrid au milieu de terrain.

Zidane vs Luis Enrique in 2003 after Zidane catching Puyol with a flailing arm pic.twitter.com/pAStPNU5EZ — Amin. (fan) (@TheAminFCB2) December 27, 2024

Une faute de Zidane...

En face, dans les rangs du FC Barcelone, on retrouve un certain Luis Enrique, l'entraîneur actuel du PSG. Le milieu de terrain espagnol, passé par le Real Madrid avant de signer au Barça, est sur la fin de sa carrière à cette époque et dispute l'un de ses derniers Clasicos. En seconde période, Zinedine Zidane se rend coupable d'une grosse faute sur Carles Puyol, et c'est alors que les choses s'enveniment avec le coach du PSG, Luis Enrique.

Un début de bagarre, des griffures au visage

Luis Enrique, très énervé suite au mauvais geste de Zidane sur son partenaire, s'approche de lui afin de régler ses comptes. Le meneur de jeu tricolore du Real Madrid s'emporte alors, et n'hésite pas à griffer le visage de son rival catalan au moment de leur altercation. Les deux hommes ont finalement été séparés par leurs coéquipiers respectifs. Bilan de ce gros accrochage : Zinedine Zidane s'en est tiré avec un simple carton jaune pour son geste d’humeur, tandis que Luis Enrique n'a même pas écopé d'un avertissement. Un clash resté légendaire dans l'histoire du Clasico en Espagne...