Un joueur du PSG éjecté, il vide son sac !

Poussé vers la sortie au PSG durant le mercato hivernal alors qu'il n'entrait plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio est en train de se relancer en prêt du côté d'Aston Villa. L'attaquant espagnol se lâche pour la première fois sur son départ du PSG affiche ses solides ambitions pour la suite dans sa nouvelle équipe en Premier League.

Barré par une rude concurrence dans le secteur offensif du PSG qui s'est accentuée avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos puis le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, Marco Asensio (29 ans) a donc été poussé vers la sortie durant le mercato de janvier. L'ancien attaquant du Real Madrid a finalement trouvé preneur en Premier League, où Aston Villa l'a recueilli sous la forme d'un prêt. Et dans un entretien accordé à The Mirror, Asensio livre les coulisses de son départ du PSG.

« Je voulais du changement »

« L’entraîneur a simplement estimé qu’il devait faire d’autres choix pour les joueurs. Il les a choisis. Cela arrivait assez fréquemment pendant la saison, j’ai décidé que j’avais besoin de jouer et que je voulais du changement », indique Marco Asensio, qui a donc été contraint de changer d'air et de partir loin du PSG pour retrouver du temps de jeu, étant donné que Luis Enrique ne comptait plus du tout sur lui.

Asensio-Emery, les retrouvailles

Dans les rangs d'Aston Villa, Asensio a retrouvé un certain Unai Emery et semble ravi de cette collaboration avec son compatriote espagnol : « Je connais Unai depuis des années. Je sais comment il joue. Son style correspond à mon football et il saura tirer le meilleur de moi-même. Nous essayons de construire quelque chose d’important. C’est une équipe avec beaucoup de jeunes dans l’effectif. Les plus expérimentés, nous allons apporter notre expérience dans ces situations. Il y a quelques nouveaux dans le vestiaire maintenant, donc nous devons nous adapter rapidement pour les connaître. Ce n’est pas un retour en arrière. C’est un grand défi pour moi. Je me sens très responsable car j’ai l’impression d’apporter toute l’expérience que j’ai en participant à ces compétitions et à ces grands matchs et je suis vraiment heureux d’être ici et de jouer avec cette responsabilité », poursuit l'ancien attaquant du PSG.