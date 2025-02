Deschamps : Le retour surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, Didier Deschamps lâchait une grosse annonce, officialisant son départ des Bleus à l'issue de la Coupe du monde 2026. Cependant, il annonce qu'il n'a absolument pas l'intention de prendre sa retraite, et il pourrait même réserver une petite surprise en faisant son retour sur le banc d'un club.

C'est désormais acté, Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde en 2026. C'est donc une page de 14 ans qui va se tourner, mais l'ancien coach de l'OM et de l'AS Monaco n'a absolument pas l'intention de prendre sa retraite, et annonce même sa volonté de faire son grand retour sur le banc d'un club.

Deschamps prépare son retour en club !

« Non, j’arrête, mais je ne suis certainement pas à la retraite. Des personnes me disent : "Vous allez prendre votre retraite." Non, non ! J’arrête une période longue et merveilleuse, mais je ne pars pas à la retraite. L’après sera différent et très bien. Vous pouvez enchaîner… Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne me vois pas sélectionneur d’une autre nation. Par rapport à ce que représente pour moi l’équipe de France, La Marseillaise… Je ne m’imagine pas sur le banc avec un autre hymne », révèle-t-il dans une interview accordée au Parisien, avant de carrément ouvrir la porte au PSG.

«Je ne suis certainement pas à la retraite»

« Je ne ferme pas de porte, je serai disponible. Mais je n’ai rien en tête pour le moment. Selon les propositions, je choisirai. Je ne m’interdis rien. Je ne suis pas fixé sur quelque chose de précis. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir de quoi sera fait mon avenir. Cela ne me préoccupe pas. Je le répète, je ne ferme aucune porte à part celle d’une autre sélection, sauf si je changeais d’idée. Mais ça m’étonnerait beaucoup », ajoute Didier Deschamps