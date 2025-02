OM : Son transfert, il l'attendait depuis des années...

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a réalisé un mercato très conséquent. Pablo Longoria a notamment réussi à faire venir des joueurs de grande expérience comme Pierre-Emile Højbjerg, par exemple. Après avoir longtemps évolué du côté de Tottenham, le Danois a choisi de venir s’installer dans le sud de la France et une belle histoire prouve que son destin était déjà lié au club phocéen depuis plusieurs années.

Avant la fermeture du mercato hivernal, l’OM a frappé un grand coup. Alors qu’il était déjà pisté l’été dernier, Ismaël Bennacer a enfin posé ses valises à Marseille et il vient ainsi apporter toute son expérience au milieu de terrain du club phocéen. Ce dernier n’en manque toutefois pas, car il peut déjà compter sur Adrien Rabiot ou bien encore Pierre-Emile Højbjerg.

Højbjerg et l’OM liés depuis de nombreuses années…

Depuis le début de la saison, Pierre-Emile Højbjerg fait le bonheur des supporters marseillais qui peuvent compter sur un joueur de classe mondiale et un véritable leader. Ce dernier n’a posé ses valises à l’OM que l’été dernier, mais il y a de nombreuses années, le club phocéen avait déjà fait une petite irruption dans sa vie, comme l’a révélé la mère du joueur marseillais pour beIN SPORTS. « Quand Pierre-Emile est arrivé à l'OM, mon beau-frère est arrivé un jour avec un maillot de l'OM. Mon mari et Pierre-Emile l'avaient trouvé lors de vacances en France et mon beau-frère l'a gardé pendant toutes ces années et enfin il a eu l'occasion de sortir son maillot de l'OM. »

« Quand j'ai signé à l'OM, il m'a envoyé la photo avec le maillot »

Par la suite, Pierre-Emile Højbjerg s’est lui aussi rappelé cette anecdote et de la symbolique quand son oncle lui a ressorti ce fameux maillot de l’OM au moment de sa signature. « Son anniversaire est deux jours après le mien. Et comme je fêtais mon anniversaire en France, on allait trouver aussi un petit cadeau pour mon oncle. Et bien sûr, il y avait le maillot de Marseille, et oui c'était marrant. Quand j'ai signé à l'OM, il m'a envoyé la photo avec le maillot. Ce sont des beaux souvenirs quand même. »