Zidane, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club, Zinedine Zidane est néanmoins l'immense favori à la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Le sélectionneur a effectivement confirmé son départ à l'issue de la Coupe du monde 2026. Et Deschamps valide même le profil de son ancien coéquipier pour prendre sa succession.

C'est désormais officiel, Didier Deschamps laissera son poste de sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde 2026, quel que soit le parcours des Bleus. Pour le remplacer, un nom revient avec insistance, à savoir celui de Zinedine Zidane qui semble être le favori. Un profil validé par Didier Deschamps lui-même.

Deschamps valide Zidane !

« Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023 (pour les 25 ans de France 1998 à Aix-en-Provence). Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien », assure-t-il dans les colonnes du Parisien.

«C’est sa décision»

Relancé sur le souhait de Zinedine Zidane, Didier Deschamps est en revanche plus évasif : « Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président. »