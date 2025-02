PSG - Désiré Doué : Sa nouvelle équipe est annoncée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 50M€ l'été dernier en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué monte en puissance avec le PSG. Après des débuts compliqués, il monte clairement en puissance, au point que Didier Deschamps lui ouvre la porte de l'équipe de France. Désiré Doué pourrait donc bien être la surprise de la prochaine liste du sélectionneur des Bleus.

Malgré des débuts discrets, Désiré Doué justifie déjà l'investissement du PSG, qui n'a pas hésité à débourser 50M€ l'été dernier pour le recruter. L'ancien Rennais brille par sa polyvalence et montre même de belles choses en Ligue des champions. A l'image d'un Bradley Barcola qui avait connu la même ascension la saison dernière, la prochaine étape pour Désiré Doué est donc l'équipe de France. Cela tombe bien, Didier Deschamps est du même avis.

Deschamps ouvre la porte à Doué

« C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment », assure le sélectionneur de l'équipe de France dans les colonnes du Parisien, avant d'évoquer l'importance des prestations de Désiré Doué en Ligue des champions.

«Il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus»

« C’est le plus important. La L 1, c’est une chose. La Ligue des champions, une compétition de niveau international, c’en est une autre. Potentiellement, il fait des choses qui peuvent le rapprocher des Bleus. Il est en progression constante. Pourtant, à cet âge et dans le domaine offensif, ce n’est pas facile. C’est très bien, qu’il continue. C’est sur le plus long terme et en ayant de la régularité qu’il franchira les étapes au PSG, où le degré d’exigence et les attentes sont élevés », ajoute Didier Deschamps.