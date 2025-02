ASSE : L'Arabie saoudite lui vole un joueur, la révélation cash !

Alexis Brunet

Ces derniers temps, de plus en plus de joueurs font le choix de rejoindre l’Arabie saoudite, attirés par des salaires mirobolants. C’est notamment le cas de grandes stars comme Karim Benzema ou bien Cristiano Ronaldo, mais aussi de joueurs moins connus, comme Jean-David Beauguel, qui a choisi de rejoindre le championnat saoudien plutôt que l’ASSE.

Alors que pendant de très nombreuses années les plus grands clubs d’Europe s’arrachaient les meilleurs joueurs du monde, une nouvelle concurrence s’est faite ressentir dernièrement. En effet, l’Arabie saoudite a décidé de mettre le paquet pour améliorer l’image de son championnat et, par conséquent, son rayonnement à travers le monde. Le pays du Golfe a donc fait le choix d’offrir des très bons salaires à certains des meilleurs joueurs du monde afin de les convaincre de venir et de quitter le Vieux Continent.

Ronaldo, Neymar, Benzema…

Ainsi, lors des derniers mercatos, l’Arabie saoudite a pu se vanter d’attirer certains des meilleurs joueurs du monde. Si Cristiano Ronaldo a été l’un des premiers à faire le grand saut, par la suite d’autres ont suivi avec plus ou moins de succès, comme Neymar ou bien Karim Benzema par exemple.

Un joueur snobe l’ASSE pour l’Arabie saoudite

Mais l’Arabie saoudite n’attire pas que des grandes stars. Par exemple, Jean-David Beauguel a révélé dans le podcast Le revers de ma médaille qu’il avait lui aussi préféré rejoindre le championnat saoudien pour un très confortable salaire alors qu’il avait par exemple une proposition de l’ASSE. « J’avais Saint-Étienne qui descendait de première division, il y avait potentiellement Brest et Clermont mais c’était 400 000 € bruts (par an). T’as l’Arabie saoudite qui vient avec 1M€ net par an, je n’ai même pas réfléchi. Avoir le maillot de Lewandowski dans mon dressing après avoir joué contre lui en LDC, trop bien... mais après, derrière ? »