Bennacer : Un gros transfert débloqué par l'OM ?

Comme nous vous l’avons annoncé en exclusivité, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur Ismaël Bennacer pour renforcer le milieu de Roberto De Zerbi. Et pour le moment c’est un franc succès, avec l’international algérien qui pourrait bien devenir l’un des piliers du projet marseillais dans les prochaines années.

Après avoir connu quelques échecs, notamment avec Nicolo Fagioli, le duo formé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia a décidé de tout miser sur Ismaël Bennacer. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, tout s’est réglé en toute fin de mercato, avec un accord qui a finalement été trouvé par l’OM autour d’un prêt payant de 1M€, avec une option d’achat à 12M€.

« Ismaël Bennacer est très doué, un joueur de très haute qualité »

Les premiers pas du milieu de terrain ont été plutôt bons et l’engouement est au maximum parmi les supporters de l’OM. Et même ses coéquipiers sont déjà conquis ! « Ismaël Bennacer est très doué, un joueur de très haute qualité. Il a envie de vite s'intégrer au groupe » a tout récemment confié le milieu danois Pierre-Emile Højbjerg. « C'est important quand de nouveaux joueurs arrivent. À la fin, ça rend l'effectif et l'équipe encore meilleure. C'est magnifique. C'est un mec avec un bon cœur et un grand talent ».

L’AC Milan croise les doigts

Le succès d’Ismaël Bennacer à Marseille pourrait bien faire des heureux ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, du côté de l’AC Milan on aimerait voir l’OM rapidement lever l’option d’achat présente dans le prêt du joueur. Cela représenterait une dépense totale de 13M€, à laquelle pourraient s’ajouter 3M€ liés à différents bonus. A Milan, on souhaiterait utiliser cet argent pour essayer de garder un autre joueur prêté avec João Félix, prodige portugais qui est arrivé en provenance de Chelsea au cours du dernier mercato hivernal.