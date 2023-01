Kylian Mbappé en superstar à New-York, le PSG hallucine

Amadou Diawara

Actuellement aux Etats-Unis pour profiter de quelques jours de repos avec Achraf Hakimi, Kylian Mbappé s'aperçoit qu'il a pris une nouvelle dimension à l'échelle internationale. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Christophe Galtier n'a pas tari d'éloges à l'égard de son numéro 7, insistant sur le fait qu'il était toujours le même, malgré son statut de star planétaire.

Lors de la dernière Coupe du Monde, Kylian Mbappé a éclaboussé le Qatar de sa grande classe. Et ses performances de haute volée n'ont échappé à personne sur la planète.

«Il doit s'apercevoir que le regard sur lui a changé»

Alors qu'il profite de quelques jours de repos aux Etats-Unis avec Achraf Hakimi, Kylian Mbappé se rend compte qu'il dispose d'une très grosse cote de popularité dans le monde entier. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Christophe Galtier.

«J'ai vu ce qu'il s'est passé, c'est très rare»