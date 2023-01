Surprise, Kylian Mbappé n'est pas le joueur le plus cher du monde !

Arthur Montagne

Depuis sa prolongation de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est régulièrement en tête des classements de différents instituts calculant la valeur des joueurs. Et pourtant, l'Observatoire du football CIES, qui fait référence en la matière, ne place pas l'attaquant de l'équipe de France en tête de son classement. Mbappé n'est que troisième, devancé par deux grands espoirs du football anglais.

Comme c'est de coutume, l'Observatoire du football CIES a dévoilé la liste des joueurs les plus chers de la planète. Pour cela, l'institut s'appuie sur différents critères comme la durée du contrat, l'âge, le niveau de performance ou encore la progression durant ces derniers mois. Dans cette optique, et surtout depuis sa prolongation de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé dominait assez largement ce classement. Mais la star du football français n'est plus le joueur le plus cher du monde.

Exclusive @CIES_Football ⚽️ bi-annual list of top estimated transfer values for players 🌐 now published with @BellinghamJude at the 🔝 with €2⃣0⃣8⃣m ahead of @PhilFoden @KMbappe @vinijr & @ErlingHaaland 🤩👏🤑 Top 💯 👉 https://t.co/icSxsiiW3m pic.twitter.com/QEKGSVNO1j — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 5, 2023

Mbappé détrôné par les cracks anglais

Dans sa lettre hebdomadaire, consacrée cette semaine à la valeur des joueurs, l'Observatoire du football CIES valorise Kylian Mbappé à 190,7M€. Un montant qui place l'attaquant du PSG à la troisième place du podium. Le meilleur buteur de la Coupe du monde est devancé par deux grands espoirs du football anglais à savoir Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Phil Foden (Manchester City) qui sont respectivement estimés à 208,2M€ et 200,5M€. Il faut dire que Bellingham a confirmé tout son talent durant le Mondial et se retrouve au cœur d'une énorme bataille pour son transfert entre les plus grands clubs européens tandis que Foden a récemment paraphé un bail sur le long terme avec le liant aux Citizens jusqu'en 2027. Vinicius Junior (Real Madrid, 190,5M€) et Erling Haaland (Manchester City, 174,9M€) complètent le top 5.

La jeunesse prend le pouvoir

De manière globale, la jeunesse domine ce classement puisque du haut de le 24 ans, Kylian Mbappé et Federico Valverde sont les plus vieux du Top 10 au sein duquel on retrouve les deux cracks du FC Barcelone Pedri (170,2M€) et Gavi (147,6M€) ou encore Jamal Musiala (Bayern Munich, 145,1M€) et Joško Gvardiol (RB Leipzig, 125,8M€) font partie des 10 joueurs les plus chers du monde. D'ailleurs, difficile de ne pas constater l'influence de la Coupe du monde dans ce classement puisque Julian Alvarez (Manchester City, 87,3M€) apparaît en bonne position tandis qu'Enzo Fernandez (Benfica, 80,3M€), meilleur espoir du tournoi, et le joueur le plus cher n'évoluant pas dans les 5 grands championnat. Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé retrouvera son trône.