Mbappé, Messi... Le PSG envoie un énorme message à ses stars

Arnaud De Kanel

Ce vendredi soir, le PSG s'est défait difficilement de Châteauroux (3-1) en 32ème de finale de la Coupe de France. Une fois de plus, Christophe Galtier a du composer entre autres, sans Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Le coach du PSG a lancé un appel à tous ses absents.

Après la défaite face au RC Lens la semaine passée, le PSG s'est remobilisé pour se défaire du piège tendu par Chateauroux (3-1) en 32ème de finale de Coupe de France. Tout n'a pas été parfait pour l'équipe de Christophe Galtier, une nouvelle fois très remaniée. Certains cadres comme Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar n'étaient pas à sa disposition. Le coach du PSG déplore cette situation et espère un retour à la normale pour les matchs à venir.

Mercato - PSG : Le retour de cet indésirable de Galtier est déjà programmé https://t.co/FVg6Ssn51I pic.twitter.com/BsusrhXh2k — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

«Il faut vite qu'on retrouve un groupe conforme au PSG»

« On va récupérer des joueurs pour la réception d'Angers. Il faut vite qu'on retrouve un groupe conforme au PSG et aux ambitions que l'on a. Je sais que c'est difficile post-Coupe du monde, il faut que tout le monde se remobilise et se recentre sur l'équipe et le jeu » a lâché Christophe Galtier au micro de beIN Sports . L'occasion pour le coach du PSG de siffler la fin de la récréation.

«Il va falloir que tout le monde se reconcentre sur le jeu, sur l'équipe et les objectifs»