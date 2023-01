Pour Mbappé, Deschamps n'a pas le choix

Arthur Montagne

Alors que la retraite internationale d'Hugo Lloris va avoir un impact important sur la hiérarchie en équipe de France, pour Daniel Riolo, il est évident que Kylian Mbappé doit récupérer le brassard de capitaine des Bleus. Son tweet à l'encontre de Noël Le Graët ne fait que refléter l'évidence.

C'est désormais officiel, Hugo Lloris a annonce sa retraite internationale et laisse donc l'équipe de France sans capitaine. Pour récupérer le brassard des Bleus, trois noms se dégagent à savoir Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Si chacun des trois semble légitime et a des arguments, pour Daniel Riolo, il ne fait aucun doute que c'est l'attaquant du PSG qui doit être le prochain capitaine.

Riolo milite pour Mbappé

« C'est un type qui est au-dessus. Au-dessus sur le terrain, au-dessus dans les idées qu'il a envie de mettre en avant dans le football. A un moment, dans chaque génération, il y a eu un joueur qu'il a fallu mettre en avant. Quand Platini a récupéré le brassard, Marius Trésor était capitaine, mais c'était évident que Platini était au-dessus dans tous les domaines et qu'il fallait lui confier le brassard », lance l'éditorialiste sur le plateau de Estelle Midi sur RMC .

«L'évidence: c'est Mbappé»