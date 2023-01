Le FC Nantes prépare un mercato complétement fou

Arthur Montagne

Après une première partie de saison mitigée, le FC Nantes compte bien se renforcer pour remonter la pente en Ligue 1 et faire bonne figure en Ligue Europa contre la Juventus. Après un mercato estival vivement critiqué par Antoine Kombouaré, le mois de janvier s'annonce très chaud. Et les premières pistes sont plus que séduisantes pour les Canaris.

Arrivé en février 2021, Antoine Kombouaré avait réussi sa mission de sauver le FC Nantes du maintien. Sur sa lancée, il réalise une excellente saison 2021/2022 conclue par une place dans la première moitié de tableau et surtout une victoire en Coupe de France synonyme de qualification en Ligue Europa. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Kanak avait réclamé un gros recrutement l'été dernier. Mais bien que les Canaris aient réussi à conserver Ludovic Blas, les arrivées d'Ignatius Ganago, Moussa Sissoko et Mostafa Mohamed n'avaient pas totalement convaincu Antoine Kombouaré, qui attend du lourd cet hiver.

Mollet attendus à Nantes, Sanson et Reine-Adelaïde suivis

Et pour cause, le FC Nantes, 15e de Ligue 1, est encore à la lutte pour son maintien et s'apprête à défier la Juventus sur la scène européenne. Afin de préparer au mieux cette seconde partie de saison, Antoine Kombouaré pourrait voir débarquer des profils très intéressants. Selon les informations de Ouest-France , la priorité des Nantais est de recruter un milieu de terrain. Dans cette optique les pistes menant à Morgan Sanson (Aston Villa), Clément Grenier (Majorque), Jean Lucas (Monaco) et Florent Mollet (Schalke 04) seraient étudiées. Ce dernier serait d'ailleurs le dossier le plus chaud puisque l'ancien Montpelliérain était également suivi de près l'été dernier.

Delort est très chaud pour rejoindre Nantes