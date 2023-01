Le PSG va boucler un transfert... grâce au FC Nantes !

Arthur Montagne

Prêté à Galatasaray, Mauro Icardi retrouve des sensations loin du PSG, à tel point qu'un transfert définitif en fin de saison est déjà envisagé par les Stambouliotes. Une opération, estimée à 13M€, qui pourrait être financée par le transfert de Mostafa Mohamed prêté au FC Nantes avec option d'achat.

En grande difficulté avec le PSG depuis plusieurs mois, Mauro Icardi a finalement trouvé une porte de sortie et s'est engagé avec Galatasaray où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Et l'attaquant argentin a retrouvé le sourire comme en témoignent ses 5 buts et 4 passes décisives en 7 apparitions. Une renaissance pour l'ancien buteur de l'Inter Milan qui n'avait plus connu un tel rendement depuis ses débuts avec le PSG en 2019. Des prestations qui auraient déjà convaincu le club stambouliote de le conserver à l'issue de la saison.

Galatasaray prêt à verser 13M€ au PSG pour Icardi ?

Ainsi, selon les informations de Sabah Spor , Galasataray serait disposé à lâcher les 13M€ réclamés par le PSG pour le transfert définitif de Mauro Icardi, qui n'entre plus dans les plans du club de la capitale où son contrat court jusqu'en juin 2024. Une aubaine pour le club turc qui aurait même déjà un plan pour boucler ce transfert. Et pour cela, le FC Nantes aura un rôle crucial dans cette opération.

Un transfert financer grâce au FC Nantes ?