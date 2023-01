Mercato : Indésirable au PSG, il pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo

Axel Cornic

Actuellement en prêt à Galatasaray, Mauro Icardi n’a plus sa place au Paris Saint-Germain, même si son contrat court jusqu’en juin 2024. Les dirigeants le lui auraient clairement fait comprendre et si le club stambouliote aimerait bien le garder, d’autres options plus exotiques pourraient se présenter dans les prochains mois.

Seul véritable numéro neuf de l’effectif, Mauro Icardi a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato. Il faut dire que ses dernières saison avec le PSG étaient plus que décevante et une solution a ainsi été trouvée avec un prêt à Galatsaray, qui ne comporte toutefois aucune option d’achat.

Galatasaray l’aime déjà

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les prestations d’Icardi depuis le début de la saison seraient très appréciées à Galatasaray. Ainsi, les dirigeants aimeraient beaucoup le garder, tandis que le joueur semble beaucoup se plaire à Istanbul.

Al Nassr veut l’aligner aux côtés de Cristiano Ronaldo

Le quotidien italien relance toutefois la piste menant à Al Nassr, qui rêve d’une nouvelle grosse recrue offensive. Après Cristiano Ronaldo, le club saoudien garderait un œil attentif sur la situation d’Icardi et songerait sérieusement à bouger ses pions pour la saison prochaine.