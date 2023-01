Mercato : Malinovskyi débarque à l’OM, un énorme regret dévoilé

Thibault Morlain

Ça y est, l’OM tient enfin sa première recrue du mercato hivernal. Ruslan Malinovskyi a rejoint le club phocéen en provenance de l’Atlanta Bergame. L’Ukrainien débarque enfin sur la Canebière, lui qui était la priorité de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival. Un échec qui donne visiblement des regrets à certains…

Avec les départs de Luis Suarez et Gerson ainsi que la blessure d’Amine Harit, l’OM cherchait à se renforcer dans le secteur offensif avec notamment l’arrivée d’un milieu offensif. C’est désormais chose faite avec le recrutement de Ruslan Malinovskyi. Prêté avec option d’achat par l’Atalanta Bergame, l’Ukrainien renforce donc l’effectif d’Igor Tudor. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria qui n’avait pas oublié Malinovskyi depuis le dernier mercato estival.

L’opération a capoté à l’été

En effet, il y a quelques mois, Ruslan Malinovskyi était la priorité de l’OM. A l’été 2022, Pablo Longoria souhaitait absolument faire venir le joueur de l’Atalanta Bergame, mais un accord n’a pas pu être trouvé avec le club italien, notamment en raison de Cengiz Ünder. Alors que le Turc aurait pu débloquer l’opération et faire le chemin en direction de l’Atalanta, il n’a pas voulu et a fait capoter ce transfert. Face à cet échec, l’OM s’est replié sur Amine Harit et voilà que quelques mois plus tard, l’Ukrainien débarque pour pallier la blessure du Marocain.

« Ruslan a perdu une moitié de saison »