Mercato - OM : Avant Malinovsky, Longoria avait un autre transfert en tête

Après avoir beaucoup recruté l’été dernier, Pablo Longoria a frappé le premier coup de son mercato hivernal avec Ruslan Malinovskyi. Déjà annoncé à l’Olympique de Marseille par le passé, l’international ukrainien va tenter se relancer après des mois compliquées à l’Atalanta, avec un prêt qui pourrait devenir un transfert définitif si son option d’achat de 10M€ est levée.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Ruslan Malinovskyi est un nouveau joueur de l’OM et son prêt a été annoncé ce lundi après sa visite médicale. Il quitte dont l’Atalanta sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 10M€, à laquelle s’ajoutent 3M€ de bonus.

Longoria a pensé à Jérémie Boga

Pablo Longoria semblait vouloir le recruter depuis plusieurs mois déjà, avec l’Ukrainien qui possède un profil parfait pour le football prôné par Igor Tudor. Il ne semblait pourtant pas être la seule piste, puisque plusieurs médias en Italie comme TMW et CM.com assurent que l’OM aurait approché Jérémie Boga, qui jouait avec Malinovskyi à l’Atalanta il y a encore quelques jours. A noter que les deux joueurs ont un profil assez semblable, même si Boga semble plus à l’aise que la nouvelle recrue de l’OM au poste d’ailier.

Avec Malinovsky à l’OM, sa carrière est relancée

Finalement le natif de Marseille n’est pas arrivé… et pourrait même voir sa situation se débloquer avec le départ de Malinovskyi à l’OM ! Peu utilisé depuis le début de la saison, Boga est rentré en jeu face à Bologna lors de la 17e journée de Serie A et a débloqué le rencontre à lui tout seul (1-2). Auteur des deux passes décisives qui ont emmené les buts vainqueurs, il semble avoir fait changer d’avis Gian Piero Gasperini qui souhaiterait désormais lui offrir un plus grand temps de jeu.