PSG : Le plan anti-Dembélé est en marche !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé est sur son petit nuage depuis le retour de la trêve hivernale. Un match pour au minimum un but. C'est la moyenne du champion du monde avec le PSG, en attestent ses 15 réalisations en 8 apparitions sous la tunique parisienne. L'occasion pour Carles Martinez Novell, coach de Manchester City, de dévoiler un plan à SPORT pour réduire la menace qu'il est devenu.

8 matchs pour 15 buts. Voici le bilan d'Ousmane Dembélé en ce début d'année 2025. C'est simple, le champion du monde tricolore n'a pas passé un match sans marquer avec le Paris Saint-Germain. En trouvant le chemin des filets face au Toulouse FC ce samedi soir au Stadium, Dembélé deviendrait le premier joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à marquer pendant 9 matchs de suite, étant pour le moment à égalité à 8 rencontres avec Kylian Mbappé, Neymar et Carlos Bianchi.

«Chaque fois que j'ai préparé un match contre le PSG, l'un des joueurs à contrôler était lui»

Carles Martinez Novell le sait, le numéro 10 du Paris Saint-Germain sera une véritable menace pour le Toulouse FC. Le coach du club toulousain ne s'en est pas caché en interview pour SPORT. « Nous avons joué contre Dembélé à plusieurs reprises ces deux dernières années, c'est vrai que sa forme est un joyau en termes de buts. Chaque fois que j'ai préparé un match contre le PSG, l'un des joueurs à contrôler était lui, en raison de sa variabilité, de tout ce qu'il génère, et parce que même lorsqu'il ne marquait pas autant de buts ».

«Maintenant, on ajoute qu'il est très bon devant le but, on doit être très proches les uns des autres»

Pendant ledit entretien avec le quotidien catalan, Carles Martinez Novell reconnait que le nouvel avant-centre du PSG, où Luis Enrique l'a repositionné, s'est transformé dans l'axe. « C'était vraiment un joueur qui générait beaucoup de déséquilibre, qui vous obligeait à être constamment en couverture et à être très bien positionné. A d'autres moments, il ne marquait pas, mais il faisait marquer les autres. Maintenant, on ajoute qu'il est très bon devant le but, logiquement on doit en tenir compte, on doit être très proches les uns des autres et générer beaucoup d'aide ».