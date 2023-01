ASSE : Il arrive «pour tout exploser»

Thibault Morlain

Pour éviter la relégation en National, l'ASSE profite du mercato hivernal afin d'essayer de trouver un second souffle. Le marché des transferts est ainsi mouvementé dans le Forez et Laurent Batlles a vu les recrues se multiplier jusqu'à présent. L'ASSE a notamment enregistré l'arrivée de Kader Bamba en provenance du FC Nantes. Et du lourd est annoncé...

L'ASSE a besoin de sang neuf pour cette seconde partie de saison et pour le moment, la direction des Verts donne ce qu'il faut à Laurent Batlles. En effet, plusieurs recrues ont déjà rejoint le Forez. C'est le cas de Kader Bamba, arrivé en provenance du FC Nantes où il n'était plus vraiment en odeur de sainteté.

« Je l'ai senti motivé »

Voilà donc désormais Kader Bamba à l'ASSE. Et pour Poteaux Carrés , Stephen Vincent, ancien coéquipier du néo-Stéphanois a annoncé : « Je l’ai eu au téléphone il y a deux jours, je l’ai senti très motivé. Il arrive pour tout exploser à Saint-Etienne les quatre ou cinq prochains mois, déjà pour le club mais aussi pour lui parce que Kader en a besoin pour relancer sa carrière. Je pense qu’il vient vraiment investi d’une mission, pour tout donner, et montrer toutes ses qualités. Je ne vais pas parler pour lui sur le long terme, mais je pense que son idée n’est sans doute pas de rester que quatre ou cinq mois ».

« Un vrai plus »