Officiel : L’ASSE boucle un transfert au FC Nantes, il annonce la couleur

La rédaction

La quatrième recrue stéphanoise de ce mercato hivernal est connue, et il s'agit de l'attaquant Kader Bamba. Ce samedi, l'ASSE a officialisé la signature de ce nouveau renfort offensif qui s'est engagé en provenance du FC Nantes. Très actif sur le marché des transferts en cette période hivernale, Sainté entend bien se maintenir et éviter la relégation en National.

Après Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, Kader Bamba, ailier droit, débarque dans le Forez. Le joueur de 28 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat, par le FC Nantes. L'opportunité pour ce dernier de se relancer après un début de saison poussif.

Kader Bamba rejoint les Verts

Kader Bamba constitue le deuxième renfort offensif de ce mercato hivernal stéphanois après la signature de Gaëtan Charbonnier. En manque de temps de jeu avec seulement 4 matchs de Ligue 1 disputés depuis le début de la saison, il a l'opportunité de se relancer et de contribuer à l'opération maintien de l'ASSE.

🆕✍️ @KdrBamba 💚Nouveau numéro 20 des Verts, l’ailier de 28 ans vient compléter notre attaque 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 14, 2023

Il affiche de grandes ambitions