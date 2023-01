Zidane prêt à dire oui à l’OM ? Un proche vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Didier Deschamps vient de prolonger son contrat jusqu'au Mondial 2026, Zinédine Zidane pourrait reprendre en main un club, en attendant l'équipe de France. Selon Pascal Olmeta, le champion du monde 1998 pourrait s'épanouir à Marseille, sa ville de naissance. Mais à en croire l'un de ses proches, l'OM ne figure pas parmi ses priorités.

Zinédine Zidane attendra pour l'équipe de France. Alors qu'il espérait reprendre en main la sélection après le Mondial au Qatar, le champion du monde 1998 a vu Didier Deschamps étirer son bail jusqu'en 2026. Un dilemme se présente désormais à Zidane. Doit-il attendre les Bleus ou se diriger vers un club européen en attendant le prochain Mondial ? Lors d'un entretien au 10Sport.com, Pascal Olmeta l'a poussé à rejoindre Marseille, sa ville de naissance.

Olmeta milite pour Zidane

« Je suis obligé de dire l’OM. Et je t’explique pourquoi… D’abord, le PSG, ce n’est pas possible. Paris, je n’aime pas, donc on oublie. Mais à l’OM, il est le seul capable de construire quelque chose de grand. Il est Marseillais, il sait ce qu’est la passion, la vraie passion de toute une ville pour son club. Il connaît l’âme de ce club, il en est même animé, en partie, même des années après » a déclaré l'ancien portier.

« Zizou m'a toujours dit que pour entraîner, il faut aussi avoir des attaches personnelles »

Proche de Zinédine Zidane, Lionel Charbonnier a confirmé qu'il pourrait reprendre un club, mais pas n'importe lequel. « Zizou m'a toujours dit que pour entraîner, il faut aussi avoir des attaches personnelles. Il m'avait dit ça par rapport au PSG. Il n'y a pas 50 clubs » a-t-il déclaré au micro de RMC . Raison pour laquelle il aurait refusé le PSG en début d'année.

