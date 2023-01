Projet de folie pour Zidane à l’OM. Il y croit !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Les portes de l‘équipe de France se sont fermées pour Zinedine Zidane qui a vu Didier Deschamps rempiler jusqu’en 2026. Déterminé à revenir, Zizou pourrait reprendre du service dans un club. Courtisé par le PSG et la Juventus Turin, il fait surtout rêver du côté de l’OM. Et une ancienne gloire du club croit dur comme fer qu’il est la personne idéale pour emmener le navire phocéen sur le toit de l’Europe.

Les plans de Zinedine Zidane étaient simples. Refuser toutes les opportunités qui se présentent afin de rester libre et disponible pour l’équipe de France. Le PSG a tenté sa chance, Manchester United aussi, la Juventus Turin encore plus, à deux reprises. A tous, Zidane a dit non. Dans son esprit, l’unique priorité s’appelait équipe de France. Des Bleus qu’il espérait reprendre après la Coupe du Monde au Qatar.

Deschamps brise le rêve de Zidane

Finaliste de la Coupe du Monde au Qatar, Didier Deschamps s’est ouvert en grand les portes d’une prolongation de contrat. Un dossier rapidement ficelé avec son compère, Noël Le Graët. Trois ans et demi de contrat en plus, et une augmentation de salaire lui permettant de passer de 2,5 millions d’euros par saison à 3 millions par an. La douche froide pour Zidane qui pensait vraiment pouvoir reprendre le flambeau.

« Il est le seul capable de construire quelque chose de grand à l’OM »