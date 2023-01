Le frère d’une star a rencontré l’état major du PSG

Thibault Morlain

Ces derniers mois, le nom de Marcus Rashford a souvent été évoqué au PSG. L’attaquant britannique de Manchester United plaisait aux dirigeants parisiens, ainsi qu’à Kylian Mbappé, qui ne verrait pas d’un mauvais oeil l’idée d’évoluer avec l’Anglais qu’il apprécie énormément. Et visiblement, en coulisses, ça aurait déjà bougé entre le PSG et le clan Rashford.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a échoué dans sa quête de recruter un nouvel attaquant. Le conseiller sportif du PSG ne manquait pourtant pas d’idées. Il avait notamment été question d’un intérêt pour Marcus Rashford. L’Anglais est finalement resté à Manchester United, mais le PSG a toujours un oeil sur lui, en témoignent les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi sur Rashford en marge de la dernière Coupe du monde : « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. (…) Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant ».

« Son frère était à Paris en août »

Le PSG est très intéressé par Marcus Rashord, une arrivée qui ferait par la même occasion le bonheur de Kylian Mbappé. Et pour le joueur de Manchester United, il y a déjà eu certaines manoeuvres. Pour Sky Sports , Julien Laurens a ainsi fait état d’une réunion entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et le frère de Rashford : « Rashford pourrait-il rejoindre le PSG ? Bien sûr. Nous savons que son frère était à Paris en août et qu’il a parlé avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Nous savons que Kylian Mbappé est un très bon ami de Marcus et Mbappé aimerait certainement jouer avec Rashford à Paris. Il n’y a aucun doute ».

« Il y a un intérêt, mais pas à n’importe quel prix… »