Après sa Coupe du monde, l’OM le veut

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Ruslan Malinovskyi, l’OM attend encore au moins un renfort dans ce mercato hivernal et ne s’en cache pas. Ce jeudi, Pablo Longoria a confirmé être à la recherche d’un nouveau joueur offensif après la blessure d’Amine Harit. Les pistes du président phocéen sont nombreuses, et ce dernier lorgnerait notamment un international marocain.

Grande priorité de Pablo Longoria l’été dernier, Ruslan Malinovskyi a fini par arriver à l’OM cet hiver. L’international ukrainien n’a pas traîné avant de faire ses débuts avec son nouveau club, entrant en jeu sur la pelouse de Troyes (2-0) mercredi. Ruslan Malinovskyi est donc la première recrue hivernale de l’OM, et pas la dernière.

« On cherche encore un joueur offensif », prévient Longoria

« On cherche encore un joueur offensif qui a les mêmes caractéristiques de percussion que nous donnait Amine Harit. Avec seulement deux compétitions à jouer, on pourrait finir la saison avec 20 joueurs », a confirmé Pablo Longoria au moment de présenter Malinovskyi en conférence de presse.

OM : Guendouzi a choisi, le Maroc s’incline https://t.co/xrZ2GcDcIf pic.twitter.com/G5vw27PtZd — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Boufal plaît à l'OM