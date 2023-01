Un transfert à l’OM pour oublier la guerre ?

Thibault Morlain

Ça y est Ruslan Malinovsky est enfin un joueur de l’OM. Priorité de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival, il a fini par poser ses valises sur la Canebière en ce mois de janvier. Un nouveau chapitre donc pour l’Ukrainien qui débarque en provenance de l’Atalanta Bergame. Et lors de sa présentation, Malinovskyi a eu quelques mots pour ses compatriotes, actuellement en guerre avec la Russie.

Elle se faisait attendre, la première recrue hivernale de l’OM est arrivée. En effet, Pablo Longoria a enfin réussi à bouler le transfert de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Après l’échec du mercato estival, le club phocéen n’a pas lâché l’Ukrainien et a fini par arriver à ses fins. Voilà donc désormais Malinovskyi à l’OM.

« Ce n'était pas une année facile »

Ce jeudi, Ruslan Malinovskyi était d’ailleurs présenté à la presse en tant que nouveau joueur de l’OM. L’Ukrainien en a alors profité pour avoir une pensée envers ses compatriotes, qui ne vivent pas des moments faciles depuis plusieurs mois et le début de la guerre avec la Russie. « Ce n'était pas une année facile. Tout le monde me suit en Ukraine, mes amis me disent que je ne joue pas que pour moi, mais aussi pour eux », a d’abord expliqué Malinovskyi.

« Si je peux leur apporter un peu de joie… »