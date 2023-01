Transfert Guendouzi : Jackpot confirmé pour l’OM ?

La rédaction

Alors que l'OM a récemment enregistré l'arrivée de Ruslan Malinovskyi et que Pablo Longoria entend bien continuer de densifier l'effectif marseillais, la rumeur d'un départ de Matteo Guendouzi se conforte. En effet Aston Villa semble bien déterminé à recruter le milieu de terrain et aurait déjà approché son entourage. Une offre pourrait être soumise prochainement.

Très actif sur le marché des transferts, l'OM a déjà renfloué ses caisses notamment grâce à la vente de Gerson à Flamengo contre environ 20M€ tandis que Luis Suarez a été prêté à Almeria. Après ces deux joueurs, Matteo Guendouzi pourrait lui aussi quitter le club, et rejoindre Aston Villa.

Aston Villa a approché l'entourage de Guendouzi

Après Boubacar Kamara, un autre milieu de terrain marseillais pourrait filer à Aston Villa. En effet, le club anglais piste Matteo Guendouzi et serait même prêt à débourser 40M€ pour le recruter. Selon les informations de L'Equipe, le club londonien aurait engagé des discussions concrètes avec l'entourage de l'international français.

Toujours aucune offre transmise